«Синтез» дома обыграл «Брешию» и вышел в основную часть Лиги чемпионов
В ответном матче третьего этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» одержал уверенную победу над итальянским клубом «Брешиа» — 10:7.
Считавшиеся фаворитами квалификации итальянцы открыли счет на 2-й минуте, но далее казанцы перехватили инициативу, ответив четырьмя точными ударами.
Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 10:7. По два гола в составе «Синтеза» забросили Лазарев, Лисунов и Латыпов. Еще по мячу на свой счет записали Одинцов, Деревянкин, Андрюков и Васильев.
Благодаря победе казанский «Синтез» завоевал возможность сыграть в основной части Лиги чемпионов.
Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с главным тренером «Синтеза» Александром Ерышовым.СпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым