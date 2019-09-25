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«Синтез» дома обыграл «Брешию» и вышел в основную часть Лиги чемпионов

20:23, 25.09.2019
«Синтез» дома обыграл «Брешию» и вышел в основную часть Лиги чемпионов
Фото: sintez-kazan.ru

В ответном матче третьего этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло казанский «Синтез» одержал уверенную победу над итальянским клубом «Брешиа» — 10:7.

Считавшиеся фаворитами квалификации итальянцы открыли счет на 2-й минуте, но далее казанцы перехватили инициативу, ответив четырьмя точными ударами.

Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 10:7. По два гола в составе «Синтеза» забросили Лазарев, Лисунов и Латыпов. Еще по мячу на свой счет записали Одинцов, Деревянкин, Андрюков и Васильев.

Благодаря победе казанский «Синтез» завоевал возможность сыграть в основной части Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с главным тренером «Синтеза» Александром Ерышовым.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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