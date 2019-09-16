Александр Ерышов: «Саша Попов залез в бассейн, получил локоточком, тут же с водным поло и закончил»

Главный тренер «Синтеза» о том, как из курортного городка доплыл до сборной и куда идет российский ватерпол

Фото: Максим Платонов

В большом спорте хватает людей, которым сам бог велел заниматься их делом, поскольку либо родители, либо родственники уже протоптали эту дорожку. Сегодняшний собеседник «Реального времени» — полная противоположность этому случаю, более того, он родом из города, где совсем не было большого спорта. Об этом и многом другом — в большом интервью главного тренера «Синтеза» Александра Ерышова.

«Друг позвал «искупаться» на водное поло. Так сорок лет и купаюсь»



— Александр Анатольевич, вы уроженец города Туапсе Краснодарского края. Там, насколько я знаю, не было команды мастеров по водному поло.

— Да, я воспитанник тренера Анатолия Михайловича Ендовицкого, который, несмотря на отсутствие у нас профессионального ватерпола, воспитал игрока национальной сборной Сергея Губарева и члена молодежки Сергея Мокиенко. Что касается меня, то на первую тренировку позвал друг — предложил мне, тогда еще первокласснику, просто пойти искупаться в бассейне. Вот я и «купаюсь» уже лет сорок.

— Семь лет вам исполнилось во времена московской Олимпиады.

— Да, и я не только смотрел ее по телевизору, но и поучаствовал в выборах имени моего младшего брата. Он родился 21 августа, в день закрытия игр, и на вопрос — как его назовем, я предложил: Мишей! В честь талисмана Олимпиады.

— Стоит еще отметить, что на той Олимпиаде из командных видов спорта мы победили только в водном поло и волейболе. Остальные мужские команды остались без «золота» — в баскетболе и гандболе, футболе и хоккее на траве…

— Ну, в те детские годы я не мыслил так глобально, как и 2 года спустя, когда наши ватерполисты выиграли чемпионат мира, куда, в отличие от Москвы, приехали и бойкотировавшие нашу Олимпиаду немцы и американцы. Но в рекламу моего родного города замечу, что летом у нас была Мекка для советского водного поло. Туда съезжалось большинство команд Советского Союза, в акватории местного порта ставили пять ватерпольным площадок.

Фото RIA Novosti archive, image #488317 / Sergey Guneev / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Я не только смотрел ее по телевизору, но и поучаствовал в выборах имени моего младшего брата. Он родился 21 августа, в день закрытия игр, и на вопрос — как его назовем, я предложил: Мишей! В честь талисмана Олимпиады

— А-а-а, так это у вас было примерно то же самое, что у футболистов. Только они ездили в Хосту, Сочи…

— Да, и там на всех было одно-два футбольных поля. А у нас, повторюсь, размещалось для пяти полян. Приезжали взрослые, детские команды, девочки, которые только-только начинались развивать водное поло. Помнится, мне было 11—12, а мы играли против команды девочек из Горького, которым было по 17. И это были обоюдно полезные спарринги. Время игры на этих площадках было расписано до минут.

Причем на наших матчах были и зрители, поскольку развлечений было не так много, как сейчас, и поглазеть на нас приходили и туристы, и местные. Увы, в дальнейшем эта практика прекратилась, поскольку руководство порта закрыло портовую зону «в целях безопасности».

— Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Место, приспособленное для отдыха, и мне сложно представить, как можно было заставлять себя работать, занимаясь водным поло, когда все вокруг отдыхали. Что вас мотивировало?

— Мне кажется, что в фундаменте этой мотивации были мой характер и любовь к виду спорта. Характер влиял на то, что, если я выбрал род занятий, то буду идти в нем до конца, а тут еще и любовь прибавилась к выбранному занятию. Не будь этого, сложно представить — почему бы я утром ходил плавать в море до занятий в школе, при том, что в мае там вода еще не прогрелась. Тем не менее мы с парой приятелей шли, чтобы поплавать, улучшить наше физическое состояние. Для того, чтобы не заболеть, я еще потом домой возвращался бегом, тоже шло в плюс. Наверное, что-то я из себя представлял, если в 14 лет получил приглашение в юношескую сборную СССР. Причем меня взяли в команду годом старше, 1972 года рождения. Поехали на сбор в Эшеры, это Абхазия. А уже затем я получил предложение перейти в московское «Торпедо», игравшее в высшей лиге чемпионата СССР.

«С итальянцами у меня был пожизненный контракт: играй до скольки хочешь»

— Что представляло собой «Торпедо» тех лет?

— Из известных игроков там был Вадим Скуратов, приехавший с Украины, а до того выигравший последний для СССР чемпионат мира среди молодежных сборных, когда с ним играли Апанасенко, Рождественский, Огородников, Шведов… Был еще Вячеслав Харьков, сын которого Константин играет сейчас за сборную России, из «Мехната» пришел Рябчун. В целом бригада у нас была очень серьезная. За «Торпедо» отыграл 3 года, а когда команда развалилась, перешел в ЦСК ВМФ.

Начал чувствовать, что дочь теряет русский язык. А мы с женой русские люди и всегда знали, что вернемся в Россию

— Затем последовательно развалились Советский Союз и многие московские команды. А куда переходили ватерполисты, оставшиеся без работы?

— Так, нужно вспомнить… Только в Москве изначально закрылись «Торпедо», «Москвич», МГУ, «Маяк», остались только «Динамо» и ЦСК ВМФ — милиция и армия. Куда ушли? В основном закончили.

Что касается меня, то я как раз в ЦСК ВМФ и перешел. И не в качестве военнообязанного, мне только потом оформили этот переход как армейский призыв. Дальше было «Динамо», откуда я поехал на легионерские хлеба в Италию. Причем у меня там был бессрочный контракт, что называется, играй до скольки хочешь.

— Почему же вы не воспользовались этой опцией?

— Начал чувствовать, что дочь теряет русский язык. А мы с женой русские люди и всегда знали, что вернемся в Россию.

— Ваше «Посилиппо» из Неаполя была одной из сильнейших команд чемпионата страны, но и тогда, и сейчас в числе лидеров находится «Про Рекко». В Италии даже такого городка нет. Что это за команда вообще, которая более 20 лет позволяет себе формировать состав из лучших игроков мира?

— Про Рекко представляет городок Рекко, пригород Генуи. У ватерполистов хороший хозяин, который может позволить себе содержание не только их, но и более затратных футбольных клубов, таких как «Сампдория» и «Дженоа». Меня тоже приглашали в «Про Рекко», но я остался верен «Посилиппо», в итоге выиграв медали всех достоинств — «золото», «серебро», «бронза», полный комплект.

— Когда вы приехали в Неаполь, Марадона уже покинул «Наполи»?

— Да, но память о нем осталась навсегда. Человек привел клуб к скудетто, о чем тут говорить? После этого Марадона стал богом для неаполитанцев. Но, отмечу, при этом интереса местных болельщиков хватало и на баскетбол, и на водное поло, поскольку там было сразу две команды — еще и «Канотьери», даже более древняя, чем мой «Посилиппо». Рядом была Казерта, так что в Сицилии в плане водного поло все было нормально. Как и в районе Генуи, кстати, где, помимо местной команды плюс «Про Рекко», было еще и «Больяско».

Фото cnposillipo.org

В моем Неаполе люди говорили как на итальянском, так и еще на двух местных диалектах. Когда, казалось бы, я научился уже понимать итальянский, то не мог разобрать, о чем говорят местные жители в Неаполе. Мне потом объясняли, что с одной стороны Везувия люди могут говорить на одном языке, а на другой стороне — совсем на другом

— Все это, как я понимаю, юг Италии. А на севере страны ватерпольных команд нет?

— Да, кстати, Милан, Турин — это уже города без водного поло. Там только в Брешии есть очень приличная команда, еще Савона ближе к северу, как и Генуя, кстати. В центре Италии — Рим, Флоренция. И это не связано с тем, что водное поло развивают в открытых бассейнах, нет.

— Играя в Италии, вы научились отличать южан от северян?

— Конечно. Это совершенно разные люди. Причем, в моем Неаполе люди говорили как на итальянском, так и еще на двух местных диалектах. Когда, казалось бы, я научился уже понимать итальянский, то не мог разобрать, о чем говорят местные жители в Неаполе. Мне потом объясняли, что с одной стороны Везувия люди могут говорить на одном языке, а на другой стороне — совсем на другом. Со временем я привык если не разговаривать на всех этих местных диалектах, то хотя бы ругаться. Помогало…

«В Сиднее мы остались практически без замен. В Афинах удалили «столба». Так и остались без «золота»

— У вас на счету три Олимпиады. Какие воспоминания остались от участия в них?

— Дебют пришелся на 1996 год в Атланте. Там нам сильно не повезло из-за того, что в группе неудачно сыграли с Венгрией и заняли последнее место, после чего попали на Италию, одного из фаворитов той Олимпиады. Там у международной федерации была идея повторить финал 1992 года Италия — Испания. И вот мы в четвертьфинале попали под пресс итальянской сборной, еще и судейский, в итоге уступили. Правда, Италия тоже не смогла дойти до финала. У нас еще нюанс был — на Олимпиаду отказались ехать Дмитрий Апанасенко и Сергей Маркоч, которые пошли на конфликт с федерацией и тренерским штабом. В итоге на Олимпиаду поехала достаточно молодая команда.

— Известный в прошлом судья, а затем и тренер «Синтеза» Андрей Афанасьев рассказывал, что на Олимпиаде в Атланте были совместные туалеты. В первый день еще стеснялись, а потом привыкли.

— Да, в Олимпийской деревне было такое. Но для спортсменов были выделены отдельные жилые блоки, со всеми необходимыми условиями для проживания. К примеру, мы, ватерполисты, жили по соседству с женской волейбольной командой и с частью олимпийской сборной по плаванию. Сдружились с ребятами. Тот же Александр Попов как-то напросился к нам на тренировку, поскольку им не всегда давали воду. Поплавал, потом попросился с нами потренироваться. Получил от кого-то локоточком, вылез из воды, и говорит: «Как вы в эту игру играете, не пойму?».

К примеру, мы, ватерполисты, жили по соседству с женской волейбольной командой и с частью олимпийской сборной по плаванию. Сдружились с ребятами. Тот же Александр Попов как-то напросился к нам на тренировку, поскольку им не всегда давали воду

В Австралии мы финишировали вторыми, уступив в финале Венгрии. Но до того финала мы, честно говоря, доползали. Там с самого старта сломался наш «столб» Андрей Рекечинский, и мы весь турнир отыграли с «минус один» в составе, а потом в полуфинале с Испанией провели четыре дополнительных периода. Им судьи помогали удалениями в овертайме, чтобы они забили, а мы не давали, пока, наконец, сами не забили. В финал вышли совсем уж измочаленными, к этому времени еще и Сергея Гарбузова потеряли.

В Афинах-2004 мы вышли в полуфинал все на тех же венгров, но там постарался арбитр, который удалил нашего Реваза Чомахидзе. Остались без сильнейшего центрового и в итоге уступили.

«В СССР были украинцы, грузины, весь Союз. А сейчас мы вынуждены рассчитывать только на свои силы»

— Эта олимпийская «бронза» стала последней для нашей мужской сборной. Более того, юниоры за прошедшие 15 лет порадовали только одной «бронзой», которую выиграло поколение Гиниятова и Закирова. Почему мы так ослабели, на ваш взгляд?

— На мой взгляд, в нашем спорте многое меняется, например, в других федерациях, а вот в нашей…

— А у вас теперь федерация прыжков в воду, синхронного плавания и водного поло, куда еще дальше меняться?

— Ну, это организационные изменения, а внутри структуры ничего не изменилось. Во всяком случае, у нас в водном поло. Нужны изменения в подходе к делу, а у нас осталась та же структура, которая действовала при СССР, только сейчас это не работает. К примеру, в Союзе могли брать резерв с Украины, Казахстана, Грузии, узбеки, молдаване до сборной добирались. А сейчас мы вынуждены рассчитывать только на свои силы.

— Глядя, например, на Сербию, стоит отметить, что силу водного поло этой страны составляет столица, где, помимо «Црвены Звезды» и «Партизана», есть еще практически десяток белградских команд — и «Нови Београд», и «Стари Београд», и просто «Београд», на всех даже названий не хватает.

— Сербы заинтересованы в развитии водного поло, поскольку являются настоящей фабрикой по выпуску ватерполистов. Сам чемпионат у них не очень сильный, но, обкатывая в нем молодежь, они затем снабжают своими воспитанниками всю Европу. И местные спортсмены знают, ради чего они тренируются.

Фото facebook.com/vksabac

Сербы заинтересованы в развитии водного поло, поскольку являются настоящей фабрикой по выпуску ватерполистов. Сам чемпионат у них не очень сильный, но, обкатывая в нем молодежь, они затем снабжают своими воспитанниками всю Европу

Я работал в Москве детским тренером и отмечу, что там народ в водном поло зачастую не ориентирован на спорт как продолжение карьеры. Отдают детей для здоровья, а потом, когда приближается время поступления в вузы, перспективные дети уходят. Потом это увлечение гаджетами, доходило до того, что я вынужден был просто собирать телефоны у всей команды, чтобы они элементарно высыпались, а не играли в свободное время в эти игрушки. Допускаю, что и в других странах эта проблема сейчас встает в полный рост.

— А тут у меня есть предположение, что во многих странах сейчас в спорт идут «гастарбайтеры». Наша женская сборная по волейболу недавно уступила на чемпионате Европы сборной Италии, основу которой составляют темнокожие спортсменки родом из Африки. Сейчас в спорт идут «понаехавшие», и это не только футбол и баскетбол, а уже и волейбол, и не только Англия, Германия, Франция, но уже и Италия.

— Может быть, может быть. А у нас в водном поло роль «гастарбайтеров» играют экс-югославы, которых хватает и в Германии, и во Франции, и в Турции. Понятно, что им некогда в детстве на телефонах играть, им надо пробивать себе место под солнцем. Когда я еще играл против Германии, то у них в основе был наш Саша Чигирь в воротах, плюс два казаха, два поляка и мексиканец.

У сербов, хорватов, черногорцев, повторюсь, все взаимосвязано. Сильно играют сборные, поэтому востребованы не только их игроки, но и остальные представители ватерпола экс-Югославии, которые едут за границу, выступают в сильных чемпионатах, растут при этой конкуренции. А у нас сборная не играет на должном уровне, поскольку юниорские и молодежные команды также занимают восьмые—десятые места, в итоге заграничные клубы неохотно приобретают игроков, молодежь в водное поло не идет, поскольку рабочих мест там немного, что ограничивает выбор ватерполистов. К сожалению, получается замкнутый круг.

— Недавно вспоминали с Эмилем Зиннуровым, что под вашим руководством юниорская сборная России 1998 года рождения обыграла в 2016 году Америку, а сейчас уже студенческая сборная страны проиграла США на Универсиаде. Причем костяк сборной США не изменился, изменился только результат. Почему, на ваш взгляд?

— Многое упирается в финансирование, поскольку из-за этого сокращается количество сборов. А у тех же американцев сильный студенческий чемпионат. В свое время его даже хотели сделать профессиональным, когда туда приехал на работу знаменитый тренер Ратко Рудич. И меня, помнится, приглашали, но остановились на том варианте, который есть — в системе студенческой организации NCAA.

Думаю, в целом произошедшее пойдет на пользу водному поло. Уходит в прошлое эта борьба «нанайских мальчиков»

И на американцев поначалу смотришь — ничего же особого из себя не представляют, мы их действительно легко обыграли по юниорам. А потом они играют в этом самом чемпионате, куда едут молодые игроки со всего мира, те же экс-югославы, венгры, греки, парни растут в этой конкуренции, сами уезжают в европейские клубы, и к старту чемпионата мира, тем более Олимпиады, у Америки уже сильная сборная под руководством другого сильного тренера Вани Удовичича, тоже из экс-Югославии. Вот и весь секрет.

Таким же образом, кстати, поднялся и уровень сборной Канады, куда поначалу подъехали играть и тренировать экс-югославы. Чемпионат стал более-менее, и общий уровень ватерпола поднялся, пусть не до уровня лидеров, но к середнякам приблизились.

«Вполне возможно, что изменения в правилах протолкнули итальянцы»

— Как бы охарактеризовали изменения в правилах водного поло?

— Думаю, в целом произошедшее пойдет на пользу водному поло. Уходит в прошлое эта борьба «нанайских мальчиков», выгодная командам экс-Югославии. Их, кстати, после изменения правил что-то практически не видно в числе призеров крупных международных соревнований, прошедших этим летом уже по новым правилам. Эти правила заметно уравнивают шансы невысоких ватерполистов с крупными. Были же еще времена, когда выигрывала более играющая команда, скоростная, умная, а не более мощная.

— Зато этим летом можно было наблюдать частый триумф на международной арене сборных Италии как среди взрослых, так и среди молодежных команд.

— Италия входила в число лидеров мирового водного поло за счет сильного развития нашего вида спорта. Там много школ, бассейнов, команд, которые играют сразу в трех лигах. Массовость еще никому не мешала.

— А не Италия ли лоббировала введение новых правил на международной арене?

— Скорее всего, так и есть, учитывая их вес в мировом водном поло, как страны в целом, так и отдельных личностей. Помимо Италии, эти правила очень подходят сборным Испании и Венгрии, что, впрочем, я и предполагал изначально. Что касается России, то у нас всего меньше: команд, ватерполистов, чемпионат слабее, и потому адаптация к любым изменениям в правилах будет более длительной.

Фото instagram.com/sintez_kazan

У нас не имена играют, а совместный взгляд — мой и моего помощника, после которого вырабатывается мнение: кто будет играть. Но повлиять на наше мнение можно работой в тренировочном процессе

— В летнее межсезонье «Синтез» провел серьезное обновление состава: ушло семь игроков, пришло девять. Что изменилось, помимо количественного прибавления?

— Значительно возросла конкуренция. Сейчас многие не знают, попадут ли они в состав, даже насчет заявки возникают вопросы. А это большой плюс. Не дает успокаиваться, заставляет больше и лучше работать на тренировках.

— Неужели, ведя переговоры с игроками сборной страны, вы не обещали им место в составе?

— Конечно, нет. А как вы себе это представляете? У нас не имена играют, а совместный взгляд — мой и моего помощника, после которого вырабатывается мнение: кто будет играть. Но повлиять на наше мнение можно работой в тренировочном процессе.

— Мне, кстати, президент федерации водного поло России Алексей Власенко говорил о желании провести квалификационный турнир в Казани, чтобы дать максимальное преимущество сборной России. Сейчас в «Синтезе» собралась основа сборной страны, которая борется за путевку на Олимпиаду. Получается, что вы сейчас должны быть в тесном контакте с главным тренером сборной Сергеем Евстигнеевым.

— Я вам так скажу, что с Евстигнеевым мы друзья и уже давно вместе шагаем по жизни, начиная с выступлений в юношеской сборной еще СССР. Потом мы должны были поехать на чемпионат мира по юношам в Египте, но Союз развалился, была сборная СНГ, без единоначалия, везде развал, разруха, и на наше место поехала сборная Грузии. Такие были факты в истории.

Но у сборной сейчас стоят последовательные задачи: вначале нужно попасть в восьмерку на чемпионате Европы, после чего сборная будет участвовать в квалификационном олимпийском турнире. Из-за того, что Олимпиада проходит в Японии, одно место уходит в Азию, за которое поборются Казахстан и Китай. Через Америку отберутся США, через свой континент — Австралия, Италия уже отобралась, став чемпионом мира. Получается, что осталось всего восемь мест, а претендентов выше крыши: Испания, Венгрия, Греция, вся экс-Югославия в фаворитах, ну и остальные, перечислять устанешь.

Но выходить на Олимпиаду надо кровь из носу. Это презентация нашего вида спорта на главных соревнованиях четырехлетия — как мужской команды, так и женской. Не попали на игры — все, о тебе забыли, как будто и нет тебя.

