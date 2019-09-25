Перед матчем «Спартака» и «КАМАЗа» к стадиону стянули полицию и Росгвардию — фото

Перед матчем московского «Спартака» и челниского «КАМАЗа» в 1/16 финала Кубка России к стадиону стянули полицию и Росгвардию.

Сегодня утром на трассе М-7 можно было наблюдать целую колонну автозаков, направляющуюся в Челны.

Кроме того в Набережных Челнах сегодня ввели особый режим. В городе действует запрет на продажу алкоголя, ограничение движения транспорта.

Ранее стали известны составы команд на игру Кубка России по футболу «КАМАЗ» — «Спартак». Отметим, что обе команды выставили на матч основных игроков. Игра начнется в 18.30.