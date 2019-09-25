В Набережных Челнах временно ограничат движение из-за матча «КАМАЗ» — «Спартак»

Сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах временно ограничат движение до 23.00.

Движение будет перекрыто на следующих участках дороги:

на улице 40 лет Победы на участке дороги от пересечения с проспектом Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева в обе стороны;

по проспекту Московский по местному проезду, прилегающему к парку «Гренада», на участке автомобильной дороги от пересечения с проспектом Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

Также ближе к началу матча будет усилено движение общественного транспорта по проспекту Московский. Это касается маршрутов №1, 2, 3, 9, 11, а также трамвайного движения. Напомним, ГИБДД города попросило болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, с 13.00 до 22.00 в тестовом режиме 25 сентября будет курсировать маршрут по 40 лет победы: 40 лет Победы — проспект Дружбы Народов — проспект Мира — улица Абсалямова — 40 лет Победы и в обратном направлении, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.