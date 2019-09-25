Новости спорта

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Набережных Челнах временно ограничат движение из-за матча «КАМАЗ» — «Спартак»

11:41, 25.09.2019 2
В Набережных Челнах временно ограничат движение из-за матча «КАМАЗ» — «Спартак»
Фото: kzn.ru

Сегодня, 25 сентября, в Набережных Челнах временно ограничат движение до 23.00.

Движение будет перекрыто на следующих участках дороги:

  • на улице 40 лет Победы на участке дороги от пересечения с проспектом Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева в обе стороны;
  • по проспекту Московский по местному проезду, прилегающему к парку «Гренада», на участке автомобильной дороги от пересечения с проспектом Хасана Туфана до проспекта Раиса Беляева.

Также ближе к началу матча будет усилено движение общественного транспорта по проспекту Московский. Это касается маршрутов №1, 2, 3, 9, 11, а также трамвайного движения. Напомним, ГИБДД города попросило болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, с 13.00 до 22.00 в тестовом режиме 25 сентября будет курсировать маршрут по 40 лет победы: 40 лет Победы — проспект Дружбы Народов — проспект Мира — улица Абсалямова — 40 лет Победы и в обратном направлении, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

СпортФутболБизнесТранспортАвто Татарстан
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    Интересная ситуация. Митинги запрещают так как они мешают проживающим на территории гражданам. А во время футбольных матчей и праздничных мероприятий перекрывать улицы можно. И плевать на жителей города. Кругом сплошное лицемерие.
    Ответить
  • Анонимно 25 сен
    Плюс ещё Вахитовское кольцо ремонт затеяли, все через московский и 40 лет Победы стали объезжать и на вам перекрытие
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров