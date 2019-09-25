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«Спартак» выставил основной состав на игру с «КАМАЗом»

17:34, 25.09.2019
«Спартак» выставил основной состав на игру с «КАМАЗом»
Фото: vk.com/fcsm_official

Стали известны составы команд на игру Кубка России по футболу «КАМАЗ» — «Спартак».

Отметим, что обе команды выставили на матч основных игроков.

Состав «КАМАЗа»: Кобзев — Аюкин, Евсеев, Криворучко, Бочаров — Черный, Ушаков, Кириллов — Воронин, Стефанович, Караев.

Состав «Спартака»: Ребров — Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов — Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Тиль — Понсе.

СпортФутболОбщество Татарстан
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