«Спартак» выставил основной состав на игру с «КАМАЗом»
Стали известны составы команд на игру Кубка России по футболу «КАМАЗ» — «Спартак».
Отметим, что обе команды выставили на матч основных игроков.
Состав «КАМАЗа»: Кобзев — Аюкин, Евсеев, Криворучко, Бочаров — Черный, Ушаков, Кириллов — Воронин, Стефанович, Караев.
Состав «Спартака»: Ребров — Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов — Крал, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Тиль — Понсе.СпортФутболОбщество Татарстан
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