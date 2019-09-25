На восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в Казани направят 113,6 млн рублей

Фото: скриншот

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» ищет подрядчика на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по объекту «Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в Казани. На эти цели из бюджета РТ выделили 113,6 млн рублей.

Работы должны быть выполнены до 20 июня 2020 года, сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, в октябре 2017 года ООО «ПСО «Казань» заключило контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Экологическая реабилитация пруда «Адмиралтейский» в Кировском районе Казани за 366,3 млн рублей.

Проект полной очистки Адмиралтейского пруда требует 404 млн рублей. Экологический ущерб водоему оценивают в 1,4 млрд рублей.