В Башкирии ночью произошло несколько пожаров, есть погибшие

Фото: пресс-служба МЧС Башкирии

Минувшей ночью в Башкирии произошло три пожара. В них погибло пять человек.

Первое сообщение о возгорании поступило из деревни Ташлыкуль Аургазинского района. Там начал гореть дом по улице Комарова. Пожар повредил матрас, стены и потолок кирпичного жилого дома на площади 45 кв. метров. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.

Также гореть начал бревенчатый жилой дом по улице Речной поселка Бурибай Хайбуллинского района. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины, второго пострадавшего госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

Возгорание произошло и в доме на Советской улице села Юлдыбаево Зилаирского района. На момент прибытия пожарных огонь был внутри дома. В результате происшествия погиб мужчина.

Причины трех пожаров предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателям МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в сентябре во время ночного пожара в Башкирии погиб мужчина 47 лет.