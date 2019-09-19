В ходе пожара в Башкирии погиб мужчина 47 лет
Сегодня ночью в Башкортостане при пожаре погиб мужчина 1972 года рождения.
Сообщение о горении дома в с. Сайраново Чишминского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ в 02.19. На место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС по рангу пожара №1.
На месте происшествия установлено, что происходит открытое горение жилого дома. В результате пожара стены дома обуглены, кровля полностью обрушена. На тушение подано 2 ствола РСК-50, сообщает МЧС республики в своем инстаграм-блоге.
В 02.48 пожар локализован, в 02.51 ликвидировано открытое горение. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, на днях пожарные Башкирии спасли из задымленного дома троих детей.Происшествия Башкортостан
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