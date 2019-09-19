В ходе пожара в Башкирии погиб мужчина 47 лет

Сегодня ночью в Башкортостане при пожаре погиб мужчина 1972 года рождения.

Сообщение о горении дома в с. Сайраново Чишминского района поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ в 02.19. На место незамедлительно были направлены силы и средства МЧС по рангу пожара №1.

На месте происшествия установлено, что происходит открытое горение жилого дома. В результате пожара стены дома обуглены, кровля полностью обрушена. На тушение подано 2 ствола РСК-50, сообщает МЧС республики в своем инстаграм-блоге.

В 02.48 пожар локализован, в 02.51 ликвидировано открытое горение. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, на днях пожарные Башкирии спасли из задымленного дома троих детей.