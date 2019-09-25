Шайбы Фазылзянова и Галиева из «Ак Барса» вошли в топ-10 лучших голов недели КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила десятку лучших голов прошедшей недели.
В их число вошло сразу два гола казанского «Ак Барса». Шайба Станислава Галиева в ворота «Северстали» отмечена лигой на 7-й строчке. А вот гол Камиля Фазылзянова в «татарстанском дерби» против «Нефтехимика» уступил среди лучших лишь выстрелу Дэна Сэкстона из «Автомобилиста».
Напомним, ранее «Ак Барс» на выезде уступил новосибирской «Сибири» (2:4).
Топ-10 лучших голов 3-й игровой недели КХЛ:
1. Дэн Секстон («Автомобилист»).
2. Камиль Фазылзянов («Ак Барс»).
3. Егор Шалапов и Роман Старченко («Барыс»).
4. Максим Карпов (СКА).
5. Максим Мамин и Сергей Калинин (ЦСКА).
6. Теему Пулккинен и Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск).
7. Владимир Ткачёв и Станислав Галиев («Ак Барс»).
8. Спенсер Фу («Куньлунь Ред Стар»).
9. Йори Лехтеря (СКА).
10. Максим Мамин (ЦСКА).
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