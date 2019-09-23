«Ак Барс» прервал свою беспроигрышную серию из шести матчей
Казанский «Ак Барс» в выездном матче против новосибирской «Сибири» уступил со счетом 2:4. Это поражение прервало победную серию «барсов», включавшую шесть матчей подряд.
В составе казанцев шайбы забросили нападающие Кирилл Петров и Владимир Ткачев.
Отметим, что вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн был заменен по ходу матча после третьей пропущенной шайбы на 5-й минуте второго периода.
«Сибирь» — «Ак Барс» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы:
1:0 Романцев (Руохомаа, Пуустинен, 9:11)
1:1 Петров (Кормье, Азеведо, 11:15)
2:1 Романцев (Коротков, 17:23)
3:1 Романцев (Йокипакка, Пельтола, 25:39)
4:1 Чесалин (Миловзоров, Ермаков, 32:19)
4:2 Ткачев (Фисенко, Яруллин, 52:28)
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