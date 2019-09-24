Полиция рекомендовала болельщикам заранее прийти на матч «КАМАЗ» — «Спартак»

Полиция Татарстана рекомендовала болельщикам прийти заранее на матч «КАМАЗ» — «Спартак». Он пройдет в завтра, 25 сентября, на стадионе «Гренада» в Набережных Челнах.

Проверка билетов и допуск на стадион начнется за три часа до начала матча — в 15.30. Перед матчем в фан-зоне для болельщиков будет организован концерт — будет выступать ВИА «Волга-волга».

Кроме того, Госавтоинспенция Автограда настоятельно рекомендует болельщикам и гостям города добираться до стадиона на общественном транспорте во избежание заторов, оставлять автомобили только в разрешенных для парковки местах, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее сообщалось, что на матч Кубка России по футболу между «КАМАЗом» и «Спартаком» проданы все билеты.