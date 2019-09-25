Александр Кожевников: «Я не верю, что будет стабильный сезон у Квартальнова в «Ак Барсе»

Хоккейный эксперт Александр Кожевников оценил игру казанского «Ак Барса» на старте сезона в КХЛ и дал прогноз на матч против «Трактора».

«Я думаю, что Казань победит, конечно же. Команда сейчас явно посильнее, выглядит более сплоченной. Я не верю, что будет стабильный сезон у тренера, команда играет с перепадами. Не вижу, что там молодежь накатывают, как было ранее анонсировано и обещано, ведь в любом случае нужен результат. Ну просто команда сейчас реально выглядит сильнее, по крайне мере одно звено точно. Оно у казанцев явно выделяется на фоне остальных.

Конечно, там есть свои проблемы, но они не помешают им победить в основное время и с преимуществом в одну шайбу. Все мы знаем, как казанцы любят потянуть время и довести игру до овертайма, но в этом матче «Ак Барс» успеет обыграть «Трактор» в основное время. Перегрызут, перекатают его. Сыграют как надо казанцы, желание перебьет все возможности», — считает Кожевников.

Напомним, ранее «Ак Барс» на выезде уступил новосибирской «Сибири» (2:4).