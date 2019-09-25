В районе проспекта Победы в Казани ограничено движение

В Казани до 30 октября ограничено движение транспорта по проезжей части съезда с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева.

Это связано с работами по монтажу тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, ранее в Казани ограничили движение по ул. Химиков до 31 октября. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода.