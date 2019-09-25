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В районе проспекта Победы в Казани ограничено движение

09:10, 25.09.2019 1
В районе проспекта Победы в Казани ограничено движение
Фото: kzn.ru

В Казани до 30 октября ограничено движение транспорта по проезжей части съезда с проспекта Победы на проспект Альберта Камалеева.

Это связано с работами по монтажу тоннелепроходческого комплекса станции метро «Сахарова», сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, ранее в Казани ограничили движение по ул. Химиков до 31 октября. На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода.

БизнесТранспортАвто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 сен
    здорово что будут продолжать строить метро в Казани!
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