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В Казани продлили ограничение движения по ул. Химиков

16:01, 16.09.2019
В Казани продлили ограничение движения по ул. Химиков
Фото: pixabay.com

В Казани ограничение движения по улице Химиков продлили до 31 октября.

Проезд ограничен по проезжей части от ул. Химиков до ул. Гудованцева в районе дома №55.

На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани маршрут трамвая №5 будет продлен на две остановки. Теперь он будет следовать до улицы Мидхата Булатова.

БизнесТранспортАвто Татарстан
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