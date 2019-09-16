В Казани продлили ограничение движения по ул. Химиков
В Казани ограничение движения по улице Химиков продлили до 31 октября.
Проезд ограничен по проезжей части от ул. Химиков до ул. Гудованцева в районе дома №55.
На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода, сообщили в пресс-службе исполкома города.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани маршрут трамвая №5 будет продлен на две остановки. Теперь он будет следовать до улицы Мидхата Булатова.
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