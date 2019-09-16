В Казани продлили ограничение движения по ул. Химиков

В Казани ограничение движения по улице Химиков продлили до 31 октября.

Проезд ограничен по проезжей части от ул. Химиков до ул. Гудованцева в районе дома №55.

На этом участке будут проводиться работы по капитальному ремонту газопровода, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани маршрут трамвая №5 будет продлен на две остановки. Теперь он будет следовать до улицы Мидхата Булатова.

