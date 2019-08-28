Варламов включил два города из Татарстана в список тех, у кого есть чему поучиться

Казань и Альметьевск попали в список городов России, у которых есть чему поучиться. Перечень составил блогер Илья Варламов.

По его мнению, в столице Татарстана к ЧМ-2018 по футболу на территории озерной системы Кабан сделали лучшую набережную в России.

«Тут построили деревянные мостки и палубы, придумали систему фильтрации воды с помощью растений, установили немецкую детскую площадку с системой каналов и шлюзов и даже оставили место для велодорожки!» — написал блогер.



Что касается Альметьевска, то тут Варламов отметил наличие велодорожек и велошеринга, а также инфраструктуру для велосипедистов — пункты быстрого ремонта велосипедов, динамическая подсветка вдоль велодорожек

«Альметьевск в один прекрасный миг решил стать российским Копенгагеном. Я имею в виду его велосипедизацию (уникальный для России случай). Вообще, город для такого эксперимента очень удобный: всего 160 тысяч жителей, машин относительно немного. Если все получится, потом этот опыт пригодится в Казани и других городах России», — подчеркнул он.

Напомним, 13 августа Варламов опубликовал очередной рейтинг городов России. Казань в нем поднялась с 10-го на 2-е место.