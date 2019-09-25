В КФУ создали первый в России учебник по международным стандартам финансовой отчетности

Преподаватели Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета (КФУ) создали уникальную для России книгу по экономике — учебно-практическое пособие по международным стандартам финансовой отчетности. Учебник-практикум предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям «экономика» и «менеджмент». Тираж — 500 экземпляров.

Его авторы — профессор, завкафедрой учета, анализа и аудита Института управления, экономики и финансов КФУ Лидия Куликова и доцент кафедры Анна Ивановская. Обе являются дипломированными специалистами по международной отчетности (диплом АССА по международной финансовой отчетности — Dipl FR). Лидия Куликова — автор 10 монографий, 14 учебников и учебных пособий и более 300 научных статей. Анна Ивановская — двукратный победитель конкурса «Лучший бухгалтер России» и победитель международного конкурса IFRS Professional 2017, сообщает пресс-служба вуза.

Новая книга уникальна тем, что охватывает все существующие стандарты, а их на сегодняшний день более тридцати, рассказала заслуженный экономист РТ Лидия Куликова.

По словам профессора, ее необходимо изучать вместе с ранее изданным теоретическим пособием по основам международных стандартов.

В скором времени обе книги, вышедшие в свет в текущем году, должны появиться в фондах Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ.

Ранее КФУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE.