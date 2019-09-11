Два казанских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE

Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет вошли в «Рейтинг университетов мира — 2020» по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

КФУ вошел в группу 601—800, КНИТУ оказался во второй тысяче.

Всего в рейтинг 1,3 тыс. лучших высших учебных заведений из 92 стран вошли 39 российских вузов. Лидером остался Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, пишет ТАСС.

В тройку лучших вузов в мире попали Оксфордский университет, Калифорнийский технологический институт и Кембриджский университет.

Напомним, что в январе КФУ занял 99-е место в рейтинге университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education.