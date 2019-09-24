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В России появится вино «Крымский мост»

15:59, 24.09.2019
В России появится вино «Крымский мост»
Фото: flickr.com

В России создадут бренд вина «Крымский мост». Об этом сообщил глава компании-подрядчика строительства Крымского моста «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Вино будут производить пять заводов — три в Краснодарском крае и два в Крыму. Презентовать продукт хотят в декабре, продажи также планируется начать в конце года, пишет RNS.

Напомним, мост был открыт в мае прошлого года. Движение по железнодорожной части откроется, предположительно, в начале декабря.

БизнесРозничная торговля
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