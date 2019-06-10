Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется в декабре

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроется, предварительно, в начале декабря. Об этом заявил и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

По его словам, предварительная дата — 9—10 декабря. Продажа билетов планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов. О ценах информации на данный момент нет.

Пассажирские поезда свяжут Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию с Краснодаром, Мурманском, Екатеринбургом и рядом других городов России, передает ТАСС.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста опережают график, поэтому поезда могут пойти раньше обозначенного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что РЖД запустили первые «ароматные» вагоны в поездах.