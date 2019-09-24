У WADA нет претензий к Российскому футбольному союзу

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Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что у Всемирного антидопингового агентства нет претензий к Российскому футбольному союзу.

«Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет.

Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — сообщил Мельников.

Ранее появилась информация, что сборная России по футболу может быть отстранена от чемпионата мира — 2022 из-за вновь возникших вопросов к российской антидопинговой системе.