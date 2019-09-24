В Казани отопление включили в более чем 90% образовательных учреждений

В Казани тепло подано почти во все образовательные учреждения города. Отопление включили в 552 объектах, что составляет 91,2% от общего числа.

В том числе отопительный сезон стартовал в 349 детсадах (96,1% от общего числа) и в 187 школах (93%), сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Казани стартует отопительный сезон. В течение двух недель будет проводиться регулировка и отладка работы отопительных систем.