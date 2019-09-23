Завтра в Казани стартует отопительный сезон

С 24 сентября в Казани стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города.

В течение двух недель будет проводиться регулировка и отладка работы отопительных систем. В первую очередь теплом обеспечивают объекты здравоохранения, школы и детсады. Тепло дали в 349 детских садов (96,1% от общего числа) и 176 школ (87,6% от общего числа). Всего на данный момент теплом обеспечен 541 объект образования, что составляет 89,4% от общего числа, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что по состоянию на 7 часов утра понедельника отопление подали в 606 школ, 732 детских садов, 863 объекта здравоохранения, 372 объекта культуры, 102 объектов спорта, 63 объектов соцзащиты. Произведен пуск 1 093 котельных.

Также приступили к подаче тепла в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском, Бавлинском, Буинском, Бугульминском, Верхне-Услонском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Спасском, Тетюшском, Ютазинском районах.