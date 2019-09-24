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В Казани бракованную монету номиналом 50 копеек продают за 12 тыс. рублей

12:42, 24.09.2019
В Казани бракованную монету номиналом 50 копеек продают за 12 тыс. рублей
Фото: скриншот

В Казани на одном из сайтов объявлений продают бракованную монету номиналом 50 копеек за 12 тыс. рублей.

Монета была выпущена в 2007 году. Продавец отмечает, что она имеет брак плакировки на аверсе с двойным ударом штемпеля.

Ранее в Казани выставили на продажу монету с изображением царя Петра Алексеевича за 1,7 млн рублей. Речь, предположительно, идет о медной копейке XVIII века.

Общество Татарстан
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