В Казани продают монету с Петром Алексеевичем за 1,7 млн рублей
В Казани выставили на продажу монету с изображением царя Петра Алексеевича. Стоимость монеты составляет 1,7 млн рублей.
Согласно объявлению на «Юле», речь идет о предположительно медной копейке XVIII века.
Ранее в Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины Великой. За раритет просят 1 млн рублей. Номинал монеты составляет 1 рубль 1766 года выпуска.Общество Татарстан
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