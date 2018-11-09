Новости общества

00:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продают монету с Петром Алексеевичем за 1,7 млн рублей

23:14, 09.11.2018
В Казани продают монету с Петром Алексеевичем за 1,7 млн рублей
Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу монету с изображением царя Петра Алексеевича. Стоимость монеты составляет 1,7 млн рублей.

Согласно объявлению на «Юле», речь идет о предположительно медной копейке XVIII века.

Ранее в Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины Великой. За раритет просят 1 млн рублей. Номинал монеты составляет 1 рубль 1766 года выпуска.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты