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Уфимский дирижер Рустэм Сулейманов неделю будет жить в стеклянной юрте и играть на скрипке

11:16, 24.09.2019 5
Уфимский дирижер Рустэм Сулейманов неделю будет жить в стеклянной юрте и играть на скрипке

Башкирский дирижер Рустэм Сулейманов в течение недели будет жить в стеклянной юрте (специально созданном арт-объекте) без еды и воды и играть на скрипке сочинения башкирского фольклора.

Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан, ко Дню Республики Башкортостан и представляет собой перформанс-концерт Рустэма Сулейманова.

Основной идеей мероприятия является привлечение внимания общества к необходимости сохранить яркое, уникальное и неповторимое национальное инструментальное искусство башкирского народа, сберечь и передать его потомкам, сообщил «Реальному времени» артист.

Перформанс будет проходить в Центре искусств «Арт-Квадрат» с 11 октября по 18 октября 2019 г.

Справка

Рустэм Сулейманов — скрипач, дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, акционист.

Дирижирует известными российскими оркестрами и театрами, участвовал в постановках опер и балетов в БГТОиБ, неоднократно являлся художественным руководителем и главным дирижером башкирских коллективов. Также занимается преподавательской деятельностью.

Музыкальный критик, колумнист и публицист электронных российских изданий, порталов. Гастролировал в Японии, Корее, США, Мексике, Бразилии, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Финляндии и др.

«Человек года — 2013», лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, является капельмейстером Камерного оркестра и первой скрипкой классического струнного «Квартета», руководит созданным электро-оркестром Frisson-Orchestra.

ОбществоКультура Башкортостан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 24 сен
    как он собрался жить в стеклянной юрте без еды-воды?
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  • Анонимно 24 сен
    Креативненько)))))
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  • Анонимно 24 сен
    это он писал статью про заброшенный театр в сибае?
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  • Анонимно 24 сен
    Как людям приходят в голову такие акции?
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  • Анонимно 25 сен
    А зачем без еды и воды????
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