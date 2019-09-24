Уфимский дирижер Рустэм Сулейманов неделю будет жить в стеклянной юрте и играть на скрипке
Башкирский дирижер Рустэм Сулейманов в течение недели будет жить в стеклянной юрте (специально созданном арт-объекте) без еды и воды и играть на скрипке сочинения башкирского фольклора.
Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан, ко Дню Республики Башкортостан и представляет собой перформанс-концерт Рустэма Сулейманова.
Основной идеей мероприятия является привлечение внимания общества к необходимости сохранить яркое, уникальное и неповторимое национальное инструментальное искусство башкирского народа, сберечь и передать его потомкам, сообщил «Реальному времени» артист.
Перформанс будет проходить в Центре искусств «Арт-Квадрат» с 11 октября по 18 октября 2019 г.
Справка
Рустэм Сулейманов — скрипач, дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов, акционист.
Дирижирует известными российскими оркестрами и театрами, участвовал в постановках опер и балетов в БГТОиБ, неоднократно являлся художественным руководителем и главным дирижером башкирских коллективов. Также занимается преподавательской деятельностью.
Музыкальный критик, колумнист и публицист электронных российских изданий, порталов. Гастролировал в Японии, Корее, США, Мексике, Бразилии, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Финляндии и др.
«Человек года — 2013», лауреат Государственной молодежной премии им. Ш. Бабича, является капельмейстером Камерного оркестра и первой скрипкой классического струнного «Квартета», руководит созданным электро-оркестром Frisson-Orchestra.
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