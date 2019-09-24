Уфимский дирижер Рустэм Сулейманов неделю будет жить в стеклянной юрте и играть на скрипке

Башкирский дирижер Рустэм Сулейманов в течение недели будет жить в стеклянной юрте (специально созданном арт-объекте) без еды и воды и играть на скрипке сочинения башкирского фольклора.

Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан, ко Дню Республики Башкортостан и представляет собой перформанс-концерт Рустэма Сулейманова.

Основной идеей мероприятия является привлечение внимания общества к необходимости сохранить яркое, уникальное и неповторимое национальное инструментальное искусство башкирского народа, сберечь и передать его потомкам, сообщил «Реальному времени» артист.

Перформанс будет проходить в Центре искусств «Арт-Квадрат» с 11 октября по 18 октября 2019 г.