Вадим Евсеев об уходе в «Спартак»: «Это все вымысел, рад что работаю в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал свое возможное назначение в московский «Спартак».

— Газизов после победы над «Спартаком» сказал: «Если красно-белые решат пригласить Евсеева — препятствий чинить не станем. Будем только горды, что еще один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ». Как вам такая перспектива? Допустим, в какой-то момент увольняют Олега Кононова, и вам звонит Томас Цорн, а может, и Леонид Федун...

— Не собираюсь говорить в таком контексте. Потому что это все вымысел. Живу сегодняшним днем, а не будущим. Если бы да кабы — это не мой подход. На сегодня работаю в «Уфе» и очень рад, что нахожусь на своем месте. А что произойдет завтра — никто не знает.

— В целом считаете ли себя готовым к работе в топ-клубе? К давлению болельщиков и прессы, к тому, что каждое отдельно взятое поражение воспринимается как вылет в ФНЛ?

— А вы думаете, в любой другой команде нет давления, нет требований болельщиков? Когда нет результата, на тебя все равно будет оказываться давление.

— Но все-таки другого масштаба.

— Масштаб разный, а давление одно. Придет время — будет пища!

— И все же есть мечта однажды возглавить один из двух ваших клубов, с которыми вы как игрок стали шестикратным чемпионом России, — «Спартак» или «Локомотив»?

— У меня мечта в жизни была одна — играть в «Спартаке». Я ее осуществил, когда попал туда в 1993 году. А больше у меня никакой мечты не было. Была и есть работа. Стараюсь сам добиваться того, чего уже добился и чего буду добиваться дальше, — сказал Евсеев.

Напомним, ранее Вадим Евсеев раскритиковал телевизионщиков за то, что его команде уделяется мало внимания.