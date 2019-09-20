Вадим Евсеев после победы над «Спартаком» раскритиковал телевизионщиков

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал исход победного матча против московского «Спартака» (1:0).

— За счет чего смогли победить сегодня?

— За счет игры, за счет самоотдачи. Как еще обыгрывать? Только так с любой командой.

— Как происходящее в первом тайме соответствовало тому, что вы ожидали до матча?

— Мы гол забили. Наигрывали всю неделю.

— Во втором тайме были ли какие-то тяжелые моменты? Вы много советовались с помощниками.

— Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Мы большую часть тайма оборонялись. Где-то помог вратарь, где-то повезло. Не было явных атак возле наших ворот.

— Спасибо большое. Поздравляем с победой.

— Погодите поздравлять. Смотрите, «Уфа» обыграла «Ростов» — два слова об «Уфе», о «Ростове» — 50. «Уфа» обыграла «Зенит» — два слова об «Уфе», о «Зените» — 200. Сейчас мы победили «Спартак», но будет два слова об «Уфе», а все остальное — про «Спартак». Привет студии! — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

Сегодня «Уфа» в рамках 10-го тура РПЛ у себя дома обыграл «Спартак» (1:0), единственный гол случился благодаря автоголу защитника москвичей Рассказова.