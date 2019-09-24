Татарстан вошел в топ-15 регионов с наиболее высокими перепродажами легковушек

По итогам августа 2019 года Татарстан занял 8-е место в рейтинге областных рынков с самыми высокими продажами подержанных автомобилей. Перепродажи легковых автомобилей увеличились за год на 3% до 12,7 тыс. единиц. Исследование провел портал «Автостат Инфо».

Лидером рейтинга стала Московская область, где было продано более 25 тыс. автомобилей (+3,3% к прошлогоднему показателю). На втором месте Москва с 22,7 тыс. б/у машин (+4,8%), на третьем — Краснодарский край с 21,5 тыс. автомобилей (-5,4%).

Башкортостан стал шестым в рейтинге. Продажи б/у авто в августе в республике составили 14,4 тыс. единиц, что на уровне прошлогоднего результата, говорится в исследовании.

Помимо этого, в топ-15 вошли Свердловская (4 место) и Ростовская области (5 место), Санкт-Петербург (7 место), Челябинская (9 место) и Нижегородская (10 место) области, Ставропольский край (11 место), Самарская, Новосибирская, Саратовская и Воронежская области (12,13,14 и 15 места соответственно).

Ранее стало известно, что Татарстан является регионом с самыми «молодыми» подержанными авто.