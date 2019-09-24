Эксперт о вероятности отстранения России от Олимпиады в Токио: К этому надо относиться как к «покусыванию»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило российской стороне 3 недели на объяснения в связи с информацией о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Между тем эксперты считают, что бояться возможного отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио не нужно.

— Самое главное и ключевое — от Олимпиады нас не отстранят. Международный олимпийский комитет не стал бы заранее подписываться под тем, что не только он определяет что-то, а еще и WADA, как будто «хвост виляет собакой», и не стал бы месяц-полтора назад так красиво и ярко Россию без ограничений приглашать для участия в Олимпиаде в Токио. Ясно, что это политическое и уже принятое решение — без России это не является форумом, где выступают сильнейшие спортсмены со всего мира. Поэтому ко всему этому надо относиться как к такому «покусыванию», отвоевыванию своего места и так далее, — отметил в эфире «Радио Sputnik» главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио в связи с подозрением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Если факт нарушений будет доказан, это может привести к тому, что Российское антидопинговое агентство вновь лишится полноценного статуса.