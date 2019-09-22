Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио, сообщают СМИ

Россию могут отстранить от Олимпийских игр в Токио в следующем году. Это связано с подозрением, что данные Московской антидопинговой лаборатории были сфальсифицированы перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В агентстве считают, что последние 18 месяцев происходит манипулирование информацией и скрывается системное употребление допинга российскими спортсменами, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Если факт нарушений будет доказан, это может привести к тому, что Российское антидопинговое агентство вновь лишится полноценного статуса.

Ранее национальный олимпийский комитет (НОК) Японии выслал приглашение президенту РФ Владимиру Путину на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

