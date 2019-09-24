Температура в Татарстане ночью опустится ниже нуля, на дорогах возможен гололед

Во вторник, 24 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, пройдет умеренный дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный, умеренный, местами сильный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +3°С до +8°С, ночью до +2°С. В Казани она не поднимется выше 5-8 градусов тепла. В Набережных Челнах метеорологи предсказывают от +4°С до +6°С.



Напомним, минувшим вечером город высоких технологий Иннополис накрыло снегом.

