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Иннополис и Казань накрыло снегом — фото и видео

22:02, 23.09.2019
Иннополис и Казань накрыло снегом — фото и видео
Фото: instagram.com/asa_inno/

Город высоких технологий Иннополис в Татарстане сегодня вечером накрыло снегом. Фотографии и видеозаписи последствий снегопада жители Иннополиса выложили в социальных сетях.

В комментариях пользователи сообщают, что снегопад уже добравлся до окраин Казани.

Напомним, что о первом снежном покрове уже сообщали жители Татарстана в это воскресенье. В соседней Башкирии на уборку снега с дорог выехали бульдозеры. Тем не менее сегодня синоптики спрогнозировали потепление в регионах ПФО в конце недели.

Общество Татарстан
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