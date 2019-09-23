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«Нефтехимик» на выезде одолел «Трактор», Шарыченков сделал 31 сейв

19:20, 23.09.2019
«Нефтехимик» на выезде одолел «Трактор», Шарыченков сделал 31 сейв
Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

«Нефтехимик» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу в гостевом матче против «Трактора» — 2:1.

Голы в составе нижнекамской команды забили Мэтт Уайт и Александр Брынцев, чья шайба на 49-й минуте матча оказалась победной для «Нефтехимика».

Вратарь нижнекамцев Александр Шарыченков отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с лидером «Нефтехимика» Павлом Порядиным.

«Трактор» — «Нефтехимик» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 — Уайт (Митчелл, Мерфи, 14:10, бол.)
1:1 — Попов (Косов, Карпухин, 24:14, бол.)
1:2 — Брынцев (Фазлеев, 49:54)

СпортХоккейОбщество Татарстан
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