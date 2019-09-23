Новости экономики

04:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

АКРА присвоило России рейтинг «А-» со стабильным прогнозом

16:28, 23.09.2019
АКРА присвоило России рейтинг «А-» со стабильным прогнозом
Фото: pixabay.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «A-».

Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне «A-» и краткосрочный рейтинг на уровне «S1».

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — «стабильный», сообщается на сайте АКРА.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые присвоило суверенный рейтинг государству. Его получила Швейцария. Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.

Экономика Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров