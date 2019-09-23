АКРА присвоило России рейтинг «А-» со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило России долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне «A-».

Правительству присвоен долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне «A-» и краткосрочный рейтинг на уровне «S1».

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу в иностранной и национальных валютах — «стабильный», сообщается на сайте АКРА.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые присвоило суверенный рейтинг государству. Его получила Швейцария. Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.