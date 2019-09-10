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АКРА впервые присвоило суверенный рейтинг стране

22:11, 10.09.2019
АКРА впервые присвоило суверенный рейтинг стране
Фото: pixabay.com

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило суверенный рейтинг государству. Его получила Швейцария.

Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах, сообщает АКРА.

Рейтинг связан с развитой, диверсифицированной и конкурентоспособной структурой экономики, умеренным уровнем государственного долга и устойчивой внешней позицией.

В АКРА отметили, что в 2018 году экономика Швейцарии, которая входит в десятку самых богатых стран мира по уровню ВВП на душу населения, выросла на 2,5%, что стало максимальным ростом с 2010 года. Агентство ожидает замедления роста экономики страны в этом году до 1,1% в связи с ослаблением оборотов мировой торговли.

Напомним, в апреле этого года АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)» и изменило прогноз на «позитивный».

Экономика
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