АКРА впервые присвоило суверенный рейтинг стране

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые присвоило суверенный рейтинг государству. Его получила Швейцария.

Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах, сообщает АКРА.

Рейтинг связан с развитой, диверсифицированной и конкурентоспособной структурой экономики, умеренным уровнем государственного долга и устойчивой внешней позицией.



В АКРА отметили, что в 2018 году экономика Швейцарии, которая входит в десятку самых богатых стран мира по уровню ВВП на душу населения, выросла на 2,5%, что стало максимальным ростом с 2010 года. Агентство ожидает замедления роста экономики страны в этом году до 1,1% в связи с ослаблением оборотов мировой торговли.

Напомним, в апреле этого года АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)» и изменило прогноз на «позитивный».