Нападающий «Ак Барса» Галимов признан лучшим новичком недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим молодым хоккеистом признан нападающий «Ак Барса» Артем Галимов. На прошедшей неделе Галимов сыграл в трех матчах казанцев и забросил свою первую шайбу в КХЛ.

Лучшим вратарем стал Алексей Мельничук из СКА. Голкипер питерского клуба сыграл два полноценных матча, а также вышел на замену в игре с «Витязем». Во всех трех случаях Мельничук сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 100% бросков соперника.

Якуб Ержабек и Александр Семин (оба из «Витязя») были признаны лучшими защитником и нападающим, соответственно. Подмосковный клуб возглавляет турнирную таблицу конференции «Запад».