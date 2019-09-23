Тренер «Брешиа»: «Едем в Казань, чтобы показать там свой максимум»

Тренер итальянской «Брешиа» Алессандро Бово поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по водному полу против казанского «Синтеза».

«Я доволен победой, хотя ясно, что минимальное преимущество трудно будет сохранить. «Синтез» — это сильная команда, с двумя мощными центрами и с хорошей глубиной состава. Мы хорошо играли в меньшинстве, хотя в защите могли бы поработать лучше, кроме того, мы немного попали под ритм русских, у которых было преимущество, особенно в средней стадии встречи.

В любом случае, едем в Казань, чтобы показать там свой максимум и попытаться пройти раунд плей-офф. Если мы сможем продолжить выступления в Лиге чемпионов, это даст нам большой опыт, если же попадем в Кубок Европы, то будем ставить там высокие цели», — сказал Бово.

Напомним, что ответная встреча между «Синтезом» и «Брешиа» пройдет в среду, 25 сентября в бассейне «Казаньоргсинтез». Начало матча в 19.30 по мск.