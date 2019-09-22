Лига чемпионов. «Синтез» на выезде едва не обыграл фаворита турнира «Брешиа»

Вчера ночью «Синтез» стартовал в третьем раунде плей-офф Лиги чемпионов. В гостевом матче с итальянской «Брешиа» казанцы уступили всего лишь в один мяч — 12:13.

Начало матча осталось за хозяевами площадки. На первый перерыв в матче табло зафиксировало самый крупный отрыв в счете — 5:2.

После большого периода была равная борьба, на голы хозяев отвечали Деревянкин, Закиров, дубль Егора Васильева и Эмиль Зиннуров. Второй гол Васильева зафиксировал ничейный счет — 9:9, с которым команды ушли на последний перерыв.

В середине заключительной 8-минутки казанцы впервые вышли вперед — 11:10, Зиннуров сделал дубль. Увы, в концовке на гол Аделя Латыпова итальянцы ответили дважды, выиграв в итоге стартовый матч — 13:12.

В остальных матчах фавориты одержали легкие победы. В Будапеште ОСК разгромил греческий «Вулиагмени» — 11:3, в Сплите хорватский «Ядран» был сильнее «Страсбура» — 13:5, а в Терассе одноименная испанская команда победила «Ди Жи» из Румынии — 10:7.

Теперь «Синтезу» предстоит принять итальянскую «Брешиа» у себя дома. Ответная игра состоится 25 сентября в обновленном бассейне «Оргсинтез».