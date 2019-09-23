Молодежный центр «Ак Барс» могут признать банкротом

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Первое заседание кредиторов АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс» состоится 7 октября.

На повестке дня шесть вопросов, в том числе принятие решения о введении процедуры финансового оздоровления, процедуры внешнего управления и об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.



Напомним, что в июле Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АНО «Молодежный культурно-спортивный центр «Ак Барс». Но сам МЦ прекратил работу, как оказалось, за несколько месяцев до этого события — часть здания, где базировалось учреждение, уже не эксплуатируется. Подробнее о причинах закрытия центра и его дальнейшей судьбе — в материале «Реального времени».