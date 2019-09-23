В Казани начался отбор на должность председателя городского спорткомитета

В Казани начался отбор на должность председателя городского Комитета физической культуры и спорта. Новая кандидатура должна быть определена до конца октября.

«Конкурс пройдет в два этапа. Мы хотим видеть яркую личность, которая повела бы к новым рубежам и более высоким достижениям физкультуру и спорт Казани. Мы — спортивная столица России. Так после универсиады нас нарекли на самых высоких уровнях», — цитирует пресс-служба мэрии слова градоначальника Ильсура Метшина.

Отмечается, что кандидатам нужно будет показать новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе.

Светлана Вострикова, которая ранее возглавляла профильный комитет, избрана на пост депутата Государственного совета РТ.

Ранее сообщалось, что старший советник юстиции Валерий Кузьмин стал прокурором Московского района Казани.