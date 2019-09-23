В Казани начался отбор на должность председателя городского спорткомитета
В Казани начался отбор на должность председателя городского Комитета физической культуры и спорта. Новая кандидатура должна быть определена до конца октября.
«Конкурс пройдет в два этапа. Мы хотим видеть яркую личность, которая повела бы к новым рубежам и более высоким достижениям физкультуру и спорт Казани. Мы — спортивная столица России. Так после универсиады нас нарекли на самых высоких уровнях», — цитирует пресс-служба мэрии слова градоначальника Ильсура Метшина.
Отмечается, что кандидатам нужно будет показать новую стратегию развития спорта и физкультуры в городе.
Светлана Вострикова, которая ранее возглавляла профильный комитет, избрана на пост депутата Государственного совета РТ.
Ранее сообщалось, что старший советник юстиции Валерий Кузьмин стал прокурором Московского района Казани.СпортОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым