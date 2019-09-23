Бюджет УНИКСа составляет 1 млрд рублей на сезон

Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты всех клубов, участвующих в турнире.

Самым богатым клубом в российском баскетболе является московский ЦСКА. Бюджет армейской команды составляет чуть более 2,8 млрд рублей. В тройку наиболее обеспеченных также вошли подмосковные «Химки» (2,3 млрд) и питерский «Зенит» (1,8 млрд).

Бюджет казанского УНИКСа составляет немногим более 1 млрд рублей. По данному показателю казанцы уступают еще и «Локомотиву» (1,3 млрд) и входят в пятерку самых богатых баскетбольных клубов Единой лиги ВТБ.

Наименее обеспеченным клубом лиги оказался саратовский «Автодор», с бюджетом в 208 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что новым капитаном УНИКСа станет американский защитник Джамар Смит.