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Капитаном УНИКСа в новом сезоне станет Джамар Смит

09:43, 19.09.2019
Капитаном УНИКСа в новом сезоне станет Джамар Смит
Фото: vk.com/unicsbasket

Капитаном УНИКСа в следующем сезоне-2019/20 станет 32-летний атакующий защитник Джамар Смит. Об этом сообщил президент казанской команды Евгений Богачев.

До этого капитаном УНИКСа два года был Антон Понкрашов, который нынешним летом перешел в питерский «Зенит».

Джамар Смит выступает за казанский клуб с 2017 года. Оба сезона Смит входил в тройку лучших игроков УНИКСа по среднему количеству набранных очков за игру.

СпортБаскетболОбщество Татарстан
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