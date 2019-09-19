Капитаном УНИКСа в новом сезоне станет Джамар Смит

Капитаном УНИКСа в следующем сезоне-2019/20 станет 32-летний атакующий защитник Джамар Смит. Об этом сообщил президент казанской команды Евгений Богачев.

До этого капитаном УНИКСа два года был Антон Понкрашов, который нынешним летом перешел в питерский «Зенит».

Джамар Смит выступает за казанский клуб с 2017 года. Оба сезона Смит входил в тройку лучших игроков УНИКСа по среднему количеству набранных очков за игру.