На саммите разведок в Казани рассказали об угрозах безопасности странам СНГ

Угрозы безопасности государств-участников СНГ, связанных с вмешательством внешних сил в общественную и политическую жизнь, в высшей степени актуальны. Об этом говорится в приветственной речи президента РФ Владимира Путина, направленной участникам ежегодного совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. Обращение главы государства зачитал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

В приветствии Путина говорится, что обстановка, которая складывается в мире, диктует необходимость поиска новых путей противодействия провокациям, которые порождают конфликты в обществе и ставят под сомнение ценности культурного и государственного суверенитета стран СНГ.

«Наша общая цель — не допустить попыток дестабилизации и вмешательства в политические и общественные процессы наших стран», — зачитал Нарышкин обращение.

Он также напомнил, что подобные встречи проходили в девяти городах стран СНГ, а Казань стала десятым городом.

Напомним, сегодня в Казани стартовал саммит разведок стран СНГ. В нем принимают участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Делегацию России возглавляет директор СВР Сергей Нарышкин.

