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В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ

14:35, 16.09.2019
В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 23 сентября пройдет ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

В нем примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

Делегацию России возглавит директор СВР Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 21—24 сентября 2020 года в Казани состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС).

ОбществоВласть Татарстан
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