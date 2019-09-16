В Казани пройдет саммит разведок стран СНГ
В Казани 23 сентября пройдет ежегодное совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.
В нем примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.
Делегацию России возглавит директор СВР Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что 21—24 сентября 2020 года в Казани состоится Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС).
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