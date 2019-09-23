Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года.

Согласно документам, правительство республики должно обеспечить до 2024 года рост численности постоянно проживающего в республике населения до 4 миллионов 100 тысяч человек, увеличение объема валового регионального продукта до 2 триллионов рублей, ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 10%.

Кроме того, Башкирия должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям: создание условий для развития человеческого потенциала, формирование комфортной среды для жизни, обеспечение устойчивого экономического роста, формирование благоприятного инвестиционного климата и создание условий для развития предпринимательства, улучшение региональной инфраструктуры.

«Документ подписан в целях повышения благосостояния и создания комфортных условий для самореализации каждого жителя Башкортостана, роста национального богатства и достижения высокого уровня конкурентоспособности региона», - сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия планирует увеличить экспортный потенциал к 2024 году до 3,8 млрд долларов.