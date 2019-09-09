Башкирия планирует увеличить экспортный потенциал к 2024 году до $3,8 млрд

За пять лет Башкирия должна вдвое — с 1,9 до 3,8 млрд долларов — увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также вдвое увеличить число малых предприятий, работающих на экспорт. Такую задачу озвучил председатель Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов.

По итогам первого полугодия этого года зафиксирован рост объема экспорта на 4,4%. Основным драйвером стало машиностроение, экспорт продукции которого вырос на 35,3 процента. Росту экспорта также способствовало открытие представительства Башкортостана в столице Австрии — Вене. Еще одно представительство республики в ближайшие два-три месяца откроется в Стамбуле.

Кроме того, Радий Хабиров поручил правительству Башкирии подготовить предложения по новым авиарейсам с учетом работы зарубежных представительств, а также ускорить работы по завершению строительства логистического комплекса на реке Белой для отправки за рубеж сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба главы правительства РБ.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии разработают программу развития республики до 2024 года.