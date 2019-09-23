Павел Порядин: «23 года — это уже не «молодой игрок», пора брать на себя ответственность»

Фото: Ринат Назметдинов

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о причинах своего успешного выступления на старте сезона в КХЛ.

— Каково это — «проснуться» на старте сезона лучшим снайпером с пятью шайбами за две недели?

— Я в последнее время об этом задумывался и пришел к выводу, что хороший старт даже в чем-то тяжелее плохого. Если у тебя хороший старт, то нужно продолжать показывать тот же уровень, нельзя останавливаться. Правда, если ты взял плохой старт, то будешь все время думать: «Почему я не забиваю?».

Когда начинаешь забивать и выходишь на новый уровень, то от тебя уже ждут чего-то нового. То есть если ты задал такую планку, то должен ее держать. А я считаю, что это еще тяжелее. Это такая палка о двух концах. Хотя давление получаешь в любом случае.

— За весь прошлый сезон у тебя было 7 шайб за 39 игр, в этом за 7 игр — уже 5 шайб. В чем секрет такого качественного скачка?

— Тот сезон у меня получился несколько «кувырком». В начале чемпионата играл, потом отправился в фарм-клуб, после этого поменялся тренер — пошла новая игра, так что и тот сезон я заканчивал неплохо, какие-то очки набрал. И, наверное, начало этого сезона стало продолжением прошлого. Ну и результат работы, конечно, — летом наигрывали, где-то мне партнеры помогали.

— Во время турнира в Казахстане ты сказал, что в 23 года уже нельзя ссылаться на молодость и пора брать ответственность на себя. Когда у тебя сработал этот «рубильник» и ты переключился из подающего надежды в того, кто должен тащить команду?

— Это приходит в последние сезоны. Все-таки я в команде уже пятый сезон и понимаю, что уже пора. То есть не та ситуация, когда пришел в команду молодой и тренеры закрывают глаза на какие-то ошибки и недоработки. В принципе, 23 года — это уже не молодой игрок. Открываешь какие-то списки спортсменов и видишь, что там уже играют ребята, родившиеся в XXI веке. Все-таки уже пора, — сказал Порядин.

Полностью интервью с нападающим «Нефтехимика» можно почитать здесь.