«Ведомости»: ФСБ использовала данные по амнистии капитала против бизнесмена

Журналисты узнали о первом в России случае, когда ФСБ изъяла декларацию об амнистии капитала одного из бизнесменов и использует эти данные в уголовном деле. Эксперты считают такую практику опасным прецедентом.

Как пишут «Ведомости», сотрудники ФСБ изъяли декларацию в здании центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС). Теперь данные о возвращенных в российскую юрисдикцию деньгах считаются доказательством в уголовном деле. Суд не нашел нарушений в подобном подходе, подчеркивает издание.

Эксперты считают, что решение использовать спецдекларации угрожает всем предпринимателям, решившим легализовать свои капиталы. Один из специалистов пошутил, что бизнесмены начнут покидать страну после выхода статьи.

Издание также напоминает слова министра финансов Антона Силуанова о безопасности такого инструмента, как амнистия капиталов.

«Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система. Этого не произошло», — приводит газета слова главы Минфина РФ.