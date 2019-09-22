Посольство РФ подтвердило освобождение российских моряков в Камеруне
Захваченные пиратами возле Камеруна российские моряки были освобождены. Их отправят домой в понедельник.
«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель», — говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне, размещенном в воскресенье в «Фейсбуке».
Как отмечают дипломаты, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.
В МИД РФ добавили, что трое моряков отправятся на родину в понедельник. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.ПроисшествияОбщество
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