Посольство РФ подтвердило освобождение российских моряков в Камеруне

Захваченные пиратами возле Камеруна российские моряки были освобождены. Их отправят домой в понедельник.

«Российские моряки, захваченные пиратами у берегов Камеруна 15 августа, освобождены. Данную информацию подтверждает компания-работодатель», — говорится в сообщении посольства РФ в Камеруне, размещенном в воскресенье в «Фейсбуке».

Как отмечают дипломаты, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, в настоящее время они находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.

В МИД РФ добавили, что трое моряков отправятся на родину в понедельник. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает.