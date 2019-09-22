В России решили ввести «индекс самогона»

Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Как объяснил глава института Алексей Зубец, по мере нарастания экономических трудностей жители страны стараются перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевое спиртное с черного рынка или на продукцию собственного производства, то есть увеличение потребления самодельного или нелегального алкоголя говорит о снижении реальных доходов граждан.

Специалист отметил, что сегодня в городах России с населением более 250 тыс. человек только 4,5 процента опрошенных известны примеры варения самогона и изготовления вина в домашних условиях, о случаях торговли самодельным спиртным известно 1 проценту .

«За последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», — цитирует его слова «Российская газета».

По его оценкам, в ближайшие месяцы в России можно будет заметить увеличение реальных доходов.

Чаще всего самодельное спиртное изготавливают жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

Ранее сообщалось, что в Уфе в жилом доме произошел громкий хлопок из-за поломки самогонного аппарата.